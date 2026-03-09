Misiles iraníes atacaron un campamento militar alemán en Jordania, según ‘Der Spiegel’

Berlín, 9 mar (EFE).- Un campamento militar alemán en Al Azraq, en Jordania, fue atacado con misiles balíticos por parte de Irán en la noche del domingo a este lunes sin causar víctimas, aunque los daños materiales aún están por cuantificar, según informó este lunes la revista ‘Der Spiegel’.

El medio señala que los militares alemanes se encontraban en los refugios en el momento del ataque al campamento, en el que también se encuentran instalados miembros de la Fuerza Aérea de EE.UU., país que bombardea Irán junto a Israel desde el pasado 28 de febrero.

«Por el momento no está claro si los misiles impactaron en la base o si los restos de proyectiles interceptados previamente por la defensa antiaérea cayeron en el recinto militar», señaló la publicación alemana en un adelanto de su información.

Tampoco «está claro el alcance de los daños causados por los impactos», según ‘Der Spiegel’, que citó a responsables militares al informar del incidente, actualmente objeto de una investigación.

En Al Azraq, los medios militares alemanes sirven de apoyo logístico con aviones cisterna a la coalición internacional que lucha contra la organización terrorista Estado Islámico.

Debido a los bombardeos de EE.UU e Israel contra Irán y las represalias de Teherán, las Fuerzas Armadas de Alemania habían reducido la presencia en el campamento atacado, donde inicialmente estaba destacados varios cientos de soldados, según ‘Der Spiegel’. EFE

