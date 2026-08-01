Misiles rusos causan nueve muertos en Kiev mientras Zelenski señala falta de defensas

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Berlín, 1 ago (EFE).- Un nuevo ataque ruso con misiles y drones provocó al menos nueve muertos en Kiev debido a la escasez de misiles interceptores de sistemas Patriot, en un momento en el que EE. UU. ha avanzado nuevos esfuerzos para relanzar las conversaciones entre Ucrania y Rusia, pero se muestra reticente a dar acceso a Ucrania a esta tecnología.

Una treintenta de personas resultaron heridas en Kiev, entre ellas cuatro menores de edad, mientras que se registraron dueños en 17 edificios de viviendas y en edificios no residenciales, incluido un centro educativo y la Embajada de Lituania.

Según la cadena pública ucraniana Suspilne, cinco personas murieron en el distrito de Darnitsia cuando un misil las alcanzó en el momento en que intentaban llegar a un refugio antiaéreo. Cuando otros vecinos intentaron prestar auxilio a los heridos, impactó un segundo misil, que mató a otras dos personas.

«Kiev era el objetivo principal, pero los ataques también golpearon las regiones de Dnipró, Sumi, Járkov y Poltava», afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski en redes sociales.

En su mensaje, el líder ucraniano lamentó que la carencia de proyectiles interceptores para sistemas Patriot sólo ha permitido a las defensas ucranianas interceptar uno de un total de 27 misiles balísticos.

«Es esta escasez de interceptores de misiles balísticos la que alienta a Rusia a lanzar estos ataques que se cobran vidas humanas. Es crucial que los aliados oigan que estas capacidades hacen falta aquí y ahora, no en algún lugar en arsenales para escenarios hipotéticos», reiteró.

Sólo un misil balístico interceptado

La Fuerza Aérea ucraniana informó este sábado de que, durante la noche, las fuerzas rusas lanzaron un total de 35 misiles: cuatro misiles antibuque Zircon/Onyx; 27 misiles balísticos Iskander-M/S-400; dos misiles antiradar Kh-31 y dos misiles teledirigidos Kh-59/69.

Además, despegaron de territorio ruso y de regiones ucranianas ocupadas 185 drones de ataque tipo Shahed (incluidos modelos a reactor), Gerbera e Italmas; así como drones merodeadores Banderol y drones réplica Parody, de los que pudieron ser suprimidos 154.

«Según informaciones preliminares, cuatro misiles antibuque y 26 misiles balísticos hicieron impacto, así como 23 drones de ataque, en 21 emplazamientos y cayeron fragmentos de objetos derribados en dos emplazamientos. Además, tres misiles no alcanzaron sus objetivos», resumió la institución castrense.

Trump, indeciso sobre los Patriot

El Ejército ucraniano depende de Estados Unidos para el suministro de interceptores para las baterías Patriot, y éste fue uno de los temas abordados por Zelenski en su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca el pasado martes.

Tras el encuentro, el líder ucraniano afirmó que había recibido el aval de Trump para que Ucrania fabrique por sí misma esos proyectiles.

Sin embargo, Trump se mostró reacio en declaraciones realizadas este viernes.»Hay que ser muy prudentes, pero también muy cuidadosos. No hemos llegado a un acuerdo al respecto. Lo estamos considerando, pero es difícil ceder ese tipo de tecnología. Y no creo que esto llegue a suceder. Hay personas a las que se les da esa tecnología y que algún día podrían volverse en tu contra», dijo a la prensa.

Reavivar las negociaciones

Un resultado de la reunión en la Casa Blanca es sin embargo el posible viaje a Kiev de los emisarios de Trump para el conflicto, Jared Kushner y Steve Witkoff, que Zelenski reclama desde hace tiempo, y que puede interpretarse como indicio de que Washington se dispone a reavivar las interrumpidas conversaciones de paz.

Tras darles la espalda debido a la falta de avances y a la propia ofensiva de Washington contra Irán, el secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio dijo este viernes en una entrevista con Fox News que «habrá algunos esfuerzos a lo largo de las próximas semanas para ver si podemos relanzar las conversaciones entre ambas partes».

Matizó que será difícil lograr progresos «hasta que sea posible acercar un poco más las líneas rojas» a las que se aferran Moscú y Kiev, pero subrayó que Trump ha dado instrucciones de aprovechar posibles oportunidades de «ser una fuerza que dé cierto impulso a conversaciones de paz». EFE

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