Mitholz se ubica en el valle de Kandertal, en el cantón de Berna. (© Keystone / Adrian Reusser)

Los residentes del pueblo de Mitholz, en los Alpes berneses, podrían verse obligados a abandonar sus hogares durante diez años debido a una operación a gran escala para limpiar y asegurar un antiguo depósito que contiene 3 500 toneladas de municiones y explosivos, anunció el Ministerio de Defensa.

Los preparativos para la operación también durarán una década, con lo que la evacuación se produciría a partir del 2031, precisó la titular de esa dependencia, Viola Amherd, en una reunión con los habitantes de Mitholz, el martes.

Los costos estimados superan los mil millones de francos.

El anuncio de los planes de limpieza se produce después de que un informe de la Oficina Federal para el MedioambienteEnlace externo concluyera el año pasado que las 3 500 toneladas de municiones y explosivos almacenados en un sitio subterráneo de esa localidad representan un peligro mayor al que se suponía.

La ministra de la Defensa puntualizó que nunca se ha eliminado una antigua reserva de armas en condiciones tan difíciles.

Señaló, a guisa de ejemplo, que la formación rocosa Dreispitz que cubre el arsenal es inestable y solamente puede ser removida en capas. Además, puede ser necesaria la construcción de un nuevo camino para garantizar que la ciudad de Kandersteg y la comuna de Kandergrund permanezcan conectadas.

Los 170 residentes del pueblo podrían verse obligados a dejar sus hogares por un tiempo estimado de 10 años para facilitar la limpieza, pero no antes de 2031, cuando hayan sido finalizados los trabajos de preparación.

Una opción que aún no se descarta sería un plan de contingencia para cubrir toda el área con rocas y enterrar las municiones, pero no es la posibilidad preferida por las autoridades ni por los residentes que no desean heredar “un regalo tóxico a sus descendientes”, como dijo el gerente del proyecto, Hanspeter Aellig, en la reunión de las autoridades con los parroquianos.

El sitio de Mitholz fue el escenario de una tragedia en 1947, cuando 7 000 toneladas de explosivos en el depósito subterráneo -seis habitaciones debajo de una montaña conectada por un túnel ferroviario transalpino- explotaron y causaron la muerte de nueve personas.

Keystone-SDA/dos

