Mitsotakis: La UE debe prepararse para «defenderse» de grandes flujos de refugiados

1 minuto

Nicosia 9 mar (EFE).- El primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, señaló este lunes que Europa tiene que estar preparada para «defenderse» no solo de posibles amenazas militares sino también de «posibles grandes flujos de refugiados» que, según apuntó, suelen acompañar conflictos como el de Oriente Medio.

«Europa debe estar preparada para defenderse también de otras posibles amenazas asimétricas, lo que para nuestra región, para Grecia, para Chipre y para el Mediterráneo en su conjunto, puede traducirse en grandes flujos de refugiados», señaló Mitsotakis en un discurso en Chipre junto al presidente se ese país, Nikos Jristodulidis, y el presidente francés, Emmanuel Macron. EFE

dsp-as/lss

(Foto) (Vídeo)