Mitsotakis: La UE debe prepararse para «defenderse» de grandes flujos de refugiados

Nicosia 9 mar (EFE).- El primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, señaló este lunes que Europa tiene que estar preparada para defenderse no solo de posibles amenazas militares, sino también de «posibles grandes flujos de refugiados» que, según apuntó, suelen acompañar conflictos como el desatado en Oriente Medio.

«Europa debe estar preparada para defenderse también de otras posibles amenazas asimétricas, lo que para nuestra región, para Grecia, para Chipre y para el Mediterráneo en su conjunto, puede traducirse en grandes flujos de refugiados», señaló en un discurso en Chipre junto al presidente de ese país, Nikos Jristodulidis, y el de Francia, Emmanuel Macron.

El mandatario conservador griego apuntó que los países miembros de la Unión Europea (UE) deben permanecer «en constante alerta ante los acontecimientos» sobre todo cuando se sabe «que este tipo de conflictos y reordenamientos geopolíticos suelen ir acompañados de desplazamientos de población».

«El mundo entero está viviendo una agitación sin precedentes, no solo política y militar sino también económica, con consecuencias por el momento aún desconocidas en la energía, la navegación, el comercio de productos», añadió Mitsotakis.

El político griego apuntó que la libertad de la navegación, que calificó como «requisito» para el «bienestar de los pueblos», está «actualmente siendo atacada».

En este sentido, pidió a los países de la UE que fortalezcan con más buques la misión naval europea ‘Aspides’ en el mar Rojo, cuyo mando operativo tiene Grecia, con el objetivo de proteger el comercio marítimo en esta región.

«Participamos (en la misión) pocos (países europeos), por lo que tendremos que demostrar de forma más práctica nuestra solidaridad», recalcó Mitsotakis respecto a ‘Aspides’, la respuesta de la UE a los ataques hutíes contra el transporte marítimo en el mar Rojo.

Respecto a la guerra desatada por los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, el jefe del Gobierno griego recalcó que «desde el primer momento» han pedido «a todas las partes retomar el camino de la diplomacia».

Mitsotakis solicitó a Irán «abandonar sus ambiciones nucleares y parar sus amenazas contra Israel y los países del golfo Pérsico».

Mientras, recalcó que «operaciones a gran escala en suelo libanés, especialmente en el sur del Líbano, deben ser rechazadas».

Finalmente, el líder conservador señaló que la seguridad de Chipre, el país de la UE más cercano al conflicto, es para Grecia un asunto de «prioridad nacional fundamental». EFE

