Mitsotakis: no todas las amenazas a Europa vienen del este, sino también del sur

2 minutos

Portoroz (Eslovenia), 20 oct (EFE).- El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, advirtió este lunes en la cumbre euromediterránea de Portoroz que no todas las amenazas a Europa proceden del este, sino también del sur, e instó a la Unión Europea (UE) a proteger por igual todas las fronteras exteriores del bloque.

«Las amenazas futuras no necesariamente provendrán del este, sino también del sur», afirmó Mitsotakis durante la rueda de prensa final con los otros ocho líderes del MED9.

El político conservador subrayó que la prioridad ahora es ayudar a Ucrania en su defensa de la invasión rusa, pero pidió no olvidar la seguridad en la frontera sur del continente.

«Así que creo que estamos totalmente unidos en garantizar que la totalidad de las fronteras europeas estén igualmente protegidas y que cualquier nueva capacidad europea proteja a todos los Estados miembros, especialmente a aquellos que se encuentran en las fronteras exteriores de la Unión Europea», dijo Mitsotakis.

El primer ministro griego insistió en que los proyectos comunes de interés europeo, como el muro antidrones o el escudo antimisiles, deben tener en cuenta la seguridad integral del continente y no concentrarse exclusivamente en la zona oriental.

La posición de Mitsotakis sobre Defensa en el MED9 -que reúne a España, Francia, Italia, Grecia, Portugal, Croacia, Malta, Chipre y Eslovenia- están en la línea de sus últimas declaraciones en la ONU y ante el Parlamento de su país, en las que advirtió que Turquía cuestiona la soberanía griega sobre amplias zonas del Egeo.

Las tensiones entre Grecia y Turquía aumentaron en las últimas semanas debido a la exigencia del Gobierno griego de que Turquía retire el denominado ‘casus belli’, la resolución aprobada por el Parlamento turco en 1995 que considera un motivo de guerra la posible ampliación de las aguas territoriales griegas en el mar Egeo.

El jefe del Gobierno griego recordó la semana pasada en el Parlamento heleno la necesidad de mantener la capacidad disuasoria del país, en referencia al programa de compras para Defensa de 28.000 millones de euros en doce años, y que el país ya gasta más del 3 % del PIB en su Ejército. EFE

ll/as/pddp

(foto)