Mitsotakis califica «inaceptable» una posible operación terrestre de Israel en Líbano

2 minutos

Atenas, 4 mar (EFE).- El primer ministro de Grecia, el conservador Kyriakos Mitsotakis, señaló este miércoles que una operación terrestre israelí en el sur de Líbano «sería inaceptable» y lo único que conseguiría es «dar excusas» al grupo chií Hizbulá, estrecho aliado de Irán, para seguir atacando el norte de Israel.

«Es lógico que Israel intente reaccionar ante las provocaciones no provocadas de Hizbulá, pero sería igualmente inaceptable una operación terrestre que le diera excusas a Hizbulá. No se debe abrir un frente de guerra más», señaló el mandatario durante una intervención en el Parlamento en Atenas.

Mitsotakis, que considera a Israel un «socio estratégico» de Grecia, señaló que una guerra generalizada en Oriente Medio «no produce vencedores» sino solo inestabilidad y crisis humanitarias «que llegan hasta Europa».

El Ejército israelí ordenó este miércoles a los residentes del sur del Líbano que abandonen sus casas y se desplacen «de inmediato» al norte del río Litani, advirtiendo de que tiene previsto bombardear posiciones de Hizbulá en la parte sur del país.

El líder conservador señaló también que el envío de cuatro cazas F -16 y dos fragatas griegas a Chipre es una «misión defensiva y pacífica» cuyo único objetivo es «prevenir acciones amenazantes contra el Estado independiente de Chipre».

«La amenaza contra Chipre es amenaza contra territorio de la Unión Europea», subrayó Mitsotakis.

Francia ha enviado también a esta isla del Mediterráneo Oriental, situada tan solo unos 220 kilómetros al oeste de Líbano, una fragata y sistemas antimisiles y antidrones.

Reino Unido anunció ayer, martes, el envío de un destructor y de helicópteros con capacidades antidrones.

Una de las dos bases militares británicas en Chipre, la de Akrotiri, fue atacada en la madrugada del lunes por un dron de fabricación iraní que se cree que fue lanzado por Hizbulá desde Líbano, según anunció el Gobierno chipriota. EFE

