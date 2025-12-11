Mitsotakis dice que Grecia pasó de ser la ‘oveja negra’ de la UE a liderar el Eurogrupo

Atenas, 11 dic (EFE).- El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, señaló este jueves que Grecia, que hace algunos años «era la ‘oveja negra'» de la Unión Europea, se encuentra ahora «en la cima del consejo económico» de la zona DEL euro, después de que el Eurogrupo eligiera hoy al ministro de Economía y Finanzas heleno, Kyriakos Pierrakakis, como su nuevo presidente.

«El país que antes era el ‘oveja negra’ por su bancarrota, ahora se encuentra en la cima del consejo económico de los países más desarrollados del continente, y todo ello gracias a los sacrificios de nuestros conciudadanos», señaló el líder conservador en un comunicado emitido por su oficina.

Mitsotakis felicitó en su mensaje a Pierrakakis, también exministro de Gobernanza Digital y de Educación, y se mostró seguro de que en su nuevo cargo «destacará por su laboriosidad y eficacia».

Paraa el primer ministro griego, su elección al frente del Eurogrupo implica el reconocimiento de la trayectoria económica positiva de Grecia, que ahora gana «aún más confianza» e impulso hacia adelante, además de «un recordatorio más contundente de que las luchas y la perseverancia de todo un pueblo han dado sus frutos».

Y todo esto ocurre precisamente «una década después de que el país se encontrara al borde del abismo, con los bancos cerrados y a punto de abandonar del euro», añadió el jefe del Gobierno griego.

Pierrakakis, informático y politólogo de 42 años, se impuso hoy al viceprimer ministro y titular de Presupuesto belga, Vincent Van Peteghem, que también optaba al puesto tras la inesperada dimisión del ministro irlandés en noviembre.

Fue nombrado ministro de Economía y Finanzas de Grecia el pasado marzo tras una reforma del gabinete de Mitsotakis.

El experto griego asumirá mañana y por un periodo de dos años y medio la jefatura del foro que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, encargado de coordinar las políticas económicas de sus socios y de dar forma a aquellas iniciativas que afectan solo a los países de la moneda única. EFE

