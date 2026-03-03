Mitsotakis insta a Israel a evitar escalada mayor y a no abrir otro frente en el Líbano

Atenas, 3 mar (EFE).- El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, instó este martes en una conversación telefónica a su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, a evitar una mayor escalada de las hostilidades en Oriente Medio y la apertura de un nuevo frente en el sur de Líbano.

«Mitsotakis reconoció el derecho de Israel a la autodefensa, pero subrayó la necesidad de evitar una escalada mayor y la apertura de un nuevo frente mediante operaciones terrestres a gran escala en el sur del Líbano», señala un comunicado de la oficina del mandatario conservador.

El líder helénico también mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, en la que fue informado sobre los últimos acontecimientos en este país.

Después de que Hizbulá disparara varios proyectiles contra el norte de Israel, el Ejército israelí está bombardeando el sur del Líbano y las afueras de Beirut, con el objetivo de eliminar las posiciones de la milicia chií.

Decenas de personas murieron hasta ahora en esos ataques mientras que decenas de miles de personas han huido de las zonas atacadas.

El Ejército israelí confirmó además que pretende expandir su presencia en el sur del Líbano y tomar nuevas posiciones cerca de las frontera con Israel para evitar nuevos ataques de Hizbulá, que pese a lo acordado en 2024 sigue sin desarmarse.

Mitsotakis habló con Netanyahu sobre el reciente «ataque no provocado» contra Chipre y el «apoyo defensivo que proporciona Grecia».

En la noche del domingo al lunes la base británica de Akrotiri, en Chipre, fue atacada con drones iraníes que despegaron desde el Líbano, donde Hizbulá, un estrecho aliado de Irán, sigue operando.

Grecia envió en la víspera cuatro cazas F-16 a Chipre, mientras que para el miércoles se esperan dos fragatas helénicas equipadas con sistemas de misiles antiaéreos y antidrones.

Una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia señaló este martes ante la prensa que «Grecia no participa ni está implicada de ninguna manera en la operación contra Irán».

También recalcó que la presencia militar griega en Chipre es «puramente defensiva» y no constituye participar en la guerra. EFE

