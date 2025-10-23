Mitsotakis propone abordar el acceso a la vivienda como una prioridad común de la UE

Bruselas, 23 oct (EFE).- El primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, propuso este jueves en Bruselas que la Unión Europea (UE) aborde el problema del acceso a la vivienda como una prioridad común y lo plasme en el próximo presupuesto comunitario.

A su llegada a la cumbre de líderes europeos en Bruselas, el jefe del Gobierno griego subrayó que el aumento de los precios de los alquileres afecta a los jóvenes y demandó que el acceso a una vivienda propia «no debe convertirse en un sueño inalcanzable».

Mitsotakis recordó que su Ejecutivo ha puesto en marcha medidas nacionales para aliviar la carga de los arrendatarios, entre ellas la devolución de un mes completo de alquiler a finales de noviembre, entre otras iniciativas.

El Gobierno griego ya aprobó este año un plan que promueve convertir los alquileres de corta duración en contratos de tres años, ofreciendo incentivos fiscales a los propietarios y limitando por ley el uso turístico de los apartamentos.

«El Gobierno griego ha emprendido una serie de iniciativas para hacer frente al aumento del coste de la vivienda», señaló, antes de insistir en que el problema «tiene también una dimensión europea» y requiere una estrategia común para canalizar recursos comunitarios hacia ese ámbito.

El líder griego enmarcó la vivienda como uno de los tres grandes asuntos que su país considera prioritarios en el orden del día del Consejo Europeo, junto a Defensa y competitividad.

En materia de defensa, celebró los avances hacia una mayor cooperación militar entre los Estados miembros y destacó «una visión europea de la Defensa de 360 grados», así como la aprobación del último paquete de sanciones a Rusia.

Mitsotakis mostró además su satisfacción por el impulso a las propuestas griegas planteadas en la última cumbre, como la creación de un sistema común de defensa antimisiles de la UE, que, según afirmó, ya figura en la hoja de ruta de la Comisión Europea.

Respecto a la competitividad, el primer ministro insistió en la necesidad de reducir los precios de la energía en Europa para evitar las amplias diferencias entre Estados miembros.

«Europa no puede ser competitiva sin bajos precios de energía», advirtió, al tiempo que valoró los compromisos de la Comisión para avanzar hacia una convergencia en los costes energéticos.EFE

