Mitsotakis viaja este lunes a Madrid para reunirse con Sánchez y el rey, Felipe VI

2 minutos

Atenas, 11 ene (EFE).- El primer ministro de Grecia, el conservador Kyriakos Mitsotakis, viajará este lunes a Madrid para reunirse con el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI de España, en lo que es la primera visita oficial de un jefe de Gobierno griego a España en los últimos 13 años.

La visita del líder conservador al país ibérico señala la voluntad del Ejecutivo heleno de fortalecer las relaciones bilaterales con España, especialmente las que se refieren a la economía y el comercio, según fuentes gubernamentales griegas citadas por la agencia estatal AMNA.

Se espera que en la agenda de las conversaciones entre Sánchez y Mitsotakis destaquen también cuestiones internacionales y regionales, con énfasis en los últimos acontecimientos en la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio.

Los dos líderes han mostrado serias divergencias en su postura respecto a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, ya que Sánchez calificó la operación como una «violación del derecho internacional», al tiempo que Mitsotakis recalcó que «ofrece una nueva esperanza al país».

Respecto a la situación en Medio Oriente, Sánchez ha reiterado que Israel comete un «genocidio» en Gaza y avanzó hacia el reconocimiento español de un Estado palestino ante la ONU, algo que Mitsotakis, que ha calificado a Israel como un «aliado estratégico» de Grecia, se ha mostrado reticente en hacer.

Con todo, el Gobierno heleno ve a España y Grecia como dos países del sur de Europa y del Mediterráneo que afrontan retos comunes, como la crisis migratoria y la climática, al tiempo que ambos líderes tienen puntos de vista convergentes sobre cuestiones relativas al presupuesto de la UE.

Además, ambos países coinciden también en la necesidad de avanzar hacia una política comunitaria que garantice una mayor cohesión social en el bloque y de aumentar las inversiones europeas en áreas de interés común para incrementar la competitividad de la UE. EFE

dsp/iut/rod