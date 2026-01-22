Miyake aporta la nota sutil a la moda hombre de la capital francesa

Abraham de Amézaga

París, 22 ene (EFE).- La sutileza y el dominio del estampado han sido la constante en el desfile IM Men de Issey Miyake, que ha tenido lugar este jueves en París, en el marco de su semana de moda masculina para el otoño-invierno 2026-27, con los abrigos, los pantalones y las chaquetas como triunvirato a subrayar.

Con el nombre de «Forma sin forma», la colección, que ha desfilado bajo las bóvedas del convento de los Cordeleros, en el barrio latino de la capital francesa, pone el foco así mismo en el estampado de algunas de las prendas, en más de un caso en degradado.

«La forma no es más que un símbolo; la verdadera esencia permanece oculta», como se podía leer en el dossier de prensa que cada invitado hallaba en su asiento. En el origen de las formas están «sentimientos» y esa sensibilidad japonesa de no disturbar, caminando por la armonía en busca de la belleza, se ha querido dejar en evidencia.

Creada a seis manos, por Yuki Itakura, Sen Kawahara y Nobutaka Kobayashi, el negro ha sido el protagonista de la primera parte del desfile, con formas amplias, como acostumbra la firma, y donde los pantalones anchos hasta el tobillo, de clara referencia nipona, han sobresalido. Todo ello, con notas de relajante piano de fondo.

Una vez más, lo innovador de las propuestas se halla en los materiales que se emplean para hacerla realidad, y que con el roce provocan ligero sonido, en absoluto molesto, como se percibía durante el pase.

El blanco nieve, símbolo de la pureza, se ha dejado ver en la colección, en propuestas como un acolchado abrigo o un conjunto compuesto de chaqueta y pantalón, que aunaba calor y comodidad; entre otras.

En la última parte del desfile de IM Men de Issey Miyake se ha hecho una oda al color, solo o combinado. De looks en azul, a otros en los que se combinaban rosas, naranjas, verdes, amarillos o morados.

Por otro lado, en la jornada de hoy tienen lugar igualmente dos desfiles importantes. Será por la tarde, con el también japonés Yohji Yamamoto y el belga Dries Van Noten, que cerrará la jornada. Este nombre, con el segundo desfile masculino que Julian Klausner, responsable de sus colecciones de la casa, ha preparado. EFE

