Mladenov condena la conducta de Ben Gvir y pide parar el «espectáculo» y centrarse en Gaza

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Redacción Internacional, 21 may (EFE).- El búlgaro Nickolay Mladenov, alto representante para Gaza de la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, tachó este jueves de «vergonzosa» la conducta del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, con la flotilla, y consideró que supone una distracción sobre el trabajo pendiente en el enclave palestino.

«¡Inaceptable y vergonzoso! Me sumo a la condena generalizada del ministro Ben Gvir por sus provocaciones indignas hacia los activistas detenidos. Estos actos reprobables distraen del trabajo urgente de aplicar el Plan Integral del presidente Trump para #Gaza», dijo en X.

Mladenov, designado por Trump para liderar la transición en una Gaza posguerra, consideró que el comportamiento del ministro también desvía la atención de la necesidad de «avanzar en la reconstrucción para los #palestinos y garantizar la seguridad de #Israel», por lo que instó a «dejar de lado el espectáculo y centrarse en los resultados».

Según destacó a finales de marzo en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Palestina, ya «está prácticamente completada» la primera fase del plan para Gaza, que contempla el alto el fuego, la liberación de los rehenes y presos, el repliegue parcial israelí y la entrada masiva de ayuda humanitaria.

El plan expuesto arranca con el desarme completo en la Franja y la puesta de las armas bajo el control de la Autoridad Palestina de transición, sigue con la secuenciación de las municiones para abordar primero las más pesadas y acaba con la verificación del cumplimiento de las partes.

Ben Gvir está en el punto de mira por su trato a los integrantes de la Flotilla Global Sumud, tras publicar un vídeo en el que se burla de los 430 activistas retenidos, maniatados en el suelo a su llegada al puerto de Ashdod tras la interceptación de la flota.

Tras la protesta de países como España, Italia o Francia, de donde son algunos de los activistas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha condenado igualmente el comportamiento de su ministro, asegurando que «no se ajusta a los valores y normas de Israel». EFE

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