¿Mantener a los hijos hasta que abandonen el nido? 12 de septiembre de 2018 - 16:22 La cámara alta del Parlamento suizo echó por tierra la moción y el Gobierno respalda su decisión. Es más, el Consejo de los Estados considera que hay que animar a los jóvenes a independizarse y a valerse por sí mismos. Hoy, la ley establece que los padres tienen la obligación de mantener a sus hijos mientras no hayan concluido su formación. La moción buscaba extender esta responsabilidad hasta los 25 años, independientemente de que los hijos cursaran estudios o no. Solamente las familias monoparentales que tienen unos ingresos anuales de al menos 120 000 francos o una pareja con unos ingresos mínimos de 180 000 tienen la obligación de ayudar a sus hijos adultos si estos se encuentran desamparados. Suiza no es el único país que reglamenta hasta qué edad los padres deben apoyar económicamente a sus retoños. A principios de este año, una pareja estadounidense llevó a su hijo de 30 años a los tribunales para exigir que abandonara el hogar familiar en Siracusa, cerca de Nueva York. El juez dio la razón a los padres y dictaminó que el joven abandonara la casa parental. Según un estudio de la Unión de Bancos Cantonales Suizos, publicado esta semana, la mayoría de los jóvenes que cursan una formación profesional son capaces de gestionar su economía. La investigación concluye que la formación profesional ayuda a los jóvenes a adquirir independencia económica y a ser cuidadosos con su dinero. El sistema suizo de educación dual goza de una buena reputación por facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral. Los jóvenes que eligen este camino compaginan teoría y práctica, es decir, estudian y trabajan.