Moda y ópera: Viena celebra a Teresa Berganza con trajes, partituras y fotos

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Sara Corsellas

Viena, 19 jun (EFE).- Viena, que tanto la aclamó a lo largo de su carrera, rinde homenaje a la legendaria cantante española Teresa Berganza con una exposición que repasa su medio siglo sobre los escenarios a través de los vestidos que lució en óperas y conciertos.

Considerada una de las grandes mezzosopranos del siglo XX desde su debut en 1957, Berganza (1933-2022) fue admirada tanto por la excelencia de su repertorio operístico como por la difusión internacional de la música española.

Sobre los escenarios, la acompañó siempre una cuidada elegancia, reflejada en los diseños de alta costura que vistió a lo largo de su carrera y de las que se exponen hasta mediados de septiembre numerosas piezas en el Instituto Cervantes de Viena.

«Ella decía que para presentarse con el respeto debido al público no solo era necesario preparar al extremo el repertorio, sino también tener una presencia que fuera ajustada a lo que el público estaba esperando», explica a EFE el comisario de la exposición, Román Padín, conservador del guardarropa de concierto de la artista madrileña.

Berganza «cuidaba en extremo cómo iba vestida», asegura Padín: «Tenía una libreta en la que apuntaba ‘vestidos y teatros’ o ‘vestidos y repertorios’ para saber con qué vestido cantar en cada teatro y para cada repertorio y no repetir».

«En casa lo vivíamos de una forma muy natural y nos preguntaba ‘¿Qué os parece este vestido?’. Eso es algo que revela su estilo y su profesionalidad», recuerda a EFE en Viena la menor de sus tres hijos, la soprano Cecilia Lavilla Berganza.

Firmados por creadores como Cristóbal Balenciaga, Loris Azzaro, Enrique Caruncho, Inés Higuera o Elio Berhanyer, los vestidos expuestos forman parte de una muestra itinerante que llega a Viena con una selección de una veintena de piezas, organizada por el Cervantes y en colaboración con la Ópera de Viena y las dos grandes salas de conciertos de la ciudad: el Musikverein y el Konzerthaus.

Berganza y Viena

La muestra vienesa combina los vestidos que Berganza lució en conciertos con joyas, mantillas, fotografías, partituras y programas de mano de algunas de sus actuaciones en Viena.

El objetivo de reconstruir tanto su trayectoria artística como la estrecha relación que mantuvo con la capital austríaca, donde llegó a instalarse durante un tiempo.

Entre las piezas expuestas figuran varios diseños de inspiración española, referencias a la zarzuela o documentos vinculados a algunos de los repertorios que marcaron su carrera, como las obras de Manuel de Falla o su célebre interpretación de Carmen, de Georges Bizet.

También destaca una casaca de Cherubino, un papel que Berganza interpretó en Viena en 1959 y que, junto al vestido de ensayo de Carmen, son las dos únicas piezas de «atrezzo de ópera».

Con grandes diseñadores

Entre todos los diseñadores que vistieron a Berganza, destaca Loris Azzaro, con quien mantuvo una relación de amistad además de profesional, y a quien encargó dos de los vestidos que pueden verse en esta exposición.

En la muestra de Viena se puede ver además un traje-chaqueta de 1964 confeccionado por Cristóbal Balenciaga en su salón de Madrid, donde, según destaca Padín, las creaciones del artista no se firmaban como Balenciaga sino con EISA, acrónimo del apellido materno del diseñador vasco Eizaguirre).

La mezzosoprano también encomendó vestidos a Christian Lacroix y en la exposición puede verse un diseño del diseñador francés que lució en 1989 en la inauguración de la Ópera de la Bastilla de París.

«Cuando hablé con Lacroix por primera vez y le dije que teníamos ese vestido, se emocionó al acordarse de Teresa», recuerda Padín, al subrayar que Berganza es la única clienta mencionada por su nombre en las memorias del diseñador francés de 75 años. EFE

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