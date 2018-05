Este contenido fue publicado el 15 de mayo de 2018 0:01 15 de mayo de 2018 - 00:01

La explotación sexual y laboral golpea a los sectores más vulnerables, incluido el de las mujeres migrantes. En la imagen, manifestación en contra de ese flagelo el 8 de marzo de 2008, en Berna. (Keystone)

En Suiza, más de 310 mujeres víctimas de la trata de blancas u otras formas de explotación recibieron atención en 2017. Las nigerianas se convirtieron en el sector más afectado por este flagelo, según datos proporcionados por entidades de apoyo a mujeres.

La Asociación de Apoyo a las Víctimas de Trata y Explotación (ASTREEEnlace externo), de la Suiza de expresión francesa, dio seguimiento a 49 casos el año pasado, incluidos los expedientes ya en curso y los nuevos, de acuerdo con Angela Oriti, quien junto con Ansermet Pagot, dirige la organización. Del total, 37 mujeres eran víctimas de prostitución forzada y 11 de explotación en el trabajo.

“Dieciséis de las 49 mujeres estaban en proceso de asilo y una proporción mayor no tenía documentos”, precisó Oriti. Recordó que los casos relativos a las solicitantes de asilo son los más graves, debido en particular al riesgo de expulsión de Suiza a pesar de las diversas formas de apoyo de la organización. Once de los casos involucraron a migrantes procedentes de Nigeria.

Casi todas ellas eran explotadas en la prostitución callejera en Lausana. Tienen un trayecto migratorio similar: han sido objeto de falsas promesas de una vida mejor en Europa y al llegar se ven obligados a prostituirse para reembolsar al explotador los gastos del viaje cuyo precio se incrementa fuertemente. En caso de impago, a veces son amenazados con brujería.

En Ginebra, el Centro Social Protestante se encarga del cuidado de las víctimas. A finales de 2017, contabilizaba 38 seguimientos, una ligera mayoría concernía explotación sexual y el resto, laboral, explicó Leila Boussemacer, abogada. “Aquí, el número de mujeres de Nigeria (4) no es tan importante como en Lausana o Zúrich”, señaló.

Solicitantes de asilo

En la región de habla alemana del país, las ciudadanas nigerianas también lideran, junto con las húngaras, los 228 casos que recibieron apoyo, durante 2017, del Centro de Intervención para las Víctimas de la Trata de Mujeres (FIZEnlace externo), ubicado en Zúrich. Esas dos nacionalidades representan el 30% (15% cada uno) de los 111 nuevos casos abiertos el año pasado.

Casi todas esas mujeres nigerianas son solicitantes de asilo. La proporción de solicitantes víctimas de tráfico, incluidas todas las nacionalidades, aumentó de manera significativa en la Suiza germanófona. Pasó del 10 al 34% en un año, señaló FIZ en su informe anual publicado esta semana. De los 228 casos tratados en 2017, una cuarta parte involucró a trabajadoras sexuales.

SDA-ATS/swissinfo.ch

