Modi: «La tecnología solo puede generar progreso cuando se democratiza»

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París, 18 jun (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, aseguró este jueves en París que la inteligencia artificial (IA) «solo genera progreso cuando se democratiza» y presumió de contar «con uno de los ecosistemas más dinámicos del mundo» de empresas emergentes (‘startup’), con unas 200.000.

«La tecnología solo puede generar progreso cuando se democratiza. La India cree firmemente que, en esta era de disrupción, la tecnología debe generar resultados para el beneficio de todos. Tomando el ejemplo de la IA, esta debe mejorar la vida de las personas, ampliar el acceso, impulsar el crecimiento y ayudarnos también a mantener un planeta saludable», dijo Modi.

El jefe de Gobierno indio realizó estas declaraciones durante su intervención en el salón tecnológico de VivaTech, en París, el mismo día que el presidente francés, Emmanuel Macron, visita también la feria. Ambos dirigentes acaban de coincidir en la Cumbre del G7 de Évian (Francia).

Modi resaltó que la India, el país más poblado del mundo con cerca de 1.500 millones de habitantes, es «una sociedad abierta que cuenta con la mayor cantera de talento del mundo» y destacó que su país está «simplificando las regulaciones y garantizando la facilidad para hacer negocios, desde la fase de innovación hasta la de comercialización».

Asimismo, habló de incentivos específicos de miles de millones de dólares para las empresas privadas y presumió de ofrecer «uno de los servicios de datos más asequibles del planeta, junto con energía limpia de bajo coste».

«Nuestro enfoque es claro: nuestro gobierno facilitará las condiciones, la industria innovará, las ‘startups’ revolucionarán el mercado y los socios globales se quedarán con nosotros. Juntos, avanzaremos más rápido que nunca», abogó.

Aunque el país invitado a la décima edición de VivaTech es Alemania, India sigue con un papel preponderante en la considerada como una de las ferias tecnológicas de referencia en el mundo.

«Aquí podrán palpar la inmensa energía de la India, plasmada en el primer motor de cohete del mundo impreso en 3D en una sola pieza. Verán terapias avanzadas de ingeniería genética, soluciones de IA que detectan el cáncer y otras enfermedades críticas», anotó.

Además, mencionó empresas indias con sistemas que «mejoran la ciberseguridad y la seguridad de las redes, robots autónomos, ciudades inteligentes y soluciones de movilidad».

Desde hace tres años, Modi y Macron han contribuido a acercar Nueva Delhi y París, en una alianza pragmática con la que ambos países buscan no depender exclusivamente de Estados Unidos y China.

Esta relación se ha plasmado en iniciativas sobre la IA, pero también en un aumento de la cooperación militar. EFE

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