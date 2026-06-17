Modi anuncia en el G7 que el TLC con el Reino Unido entrará en vigor el 15 de julio

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Évian (Francia)/Nueva Delhi, 17 jun (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, anunció este miércoles, un día después de reunirse al margen de la cumbre del G7 con su homólogo británico, Keir Starmer, que el tratado de libre comercio (TLC) ambos países entrará en vigor el próximo 15 de julio.

«Encantado de constatar que el Acuerdo Integral de Comercio y Economía entrará en vigor el 15 de julio de 2026. Este acuerdo impulsará significativamente nuestro comercio bilateral y nuestras inversiones», celebró Modi en su cuenta en la red social X.

El mandatario indio destacó además que el tratado abrirá «numerosas oportunidades para los agricultores, trabajadores, empresas emergentes e innovadores de su país», logrando un impulso a unos lazos económicos que los dos líderes revisaron durante su encuentro bilateral el martes.

El anuncio se produce tras la reunión mantenida en Nueva Delhi a principios de junio entre el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, y el secretario de Empresa británico, Peter Kyle, para acelerar los preparativos del pacto sellado en julio del año pasado.

Las previsiones del Gobierno británico apuntan a que este marco comercial podría aumentar el intercambio bilateral anual en 25.500 millones de libras (unos 32.400 millones de dólares) y elevar el PIB en casi 5.000 millones de libras (cerca de 6.350 millones de dólares) para cada una de las dos naciones.

Se trata del acuerdo comercial bilateral más importante y económicamente significativo que ha firmado Londres desde su salida de la Unión Europea y uno de los más completos en la historia de la India.

El tratado busca eliminar los gravámenes sobre más del 90 % de los bienes intercambiados.

Una de las medidas con mayor impacto comercial será la reducción a la mitad del arancel al whisky escocés, que pasará del 150 % al 75 %, una demanda histórica de la industria británica para penetrar en el mayor mercado de consumo de este destilado en el mundo. EFE

mtv/psh