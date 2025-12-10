Modi celebra la inscripción del festival indio Diwali en la lista mundial de la Unesco

Nueva Delhi, 10 dic (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, celebró este miércoles la inscripción de la festividad india Diwali en la Lista Representativa de la Unesco, que añadió hoy a su catálogo esta popular manifestación, en el marco de la sesión de su Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial en Nueva Delhi.

«La gente en la India y en todo el mundo está emocionada. Para nosotros Deepavali (Diwali) está estrechamente vinculado a nuestra cultura y valores», dijo Modi en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

El primer ministro indio destacó que el Diwali «personifica la iluminación y la rectitud».

«Es el alma de nuestra civilización», añadió Modi, que consideró que la inclusión del Diwali en la lista mundial de la Unesco contribuirá aún más a su popularidad mundial.

El expediente presentado a la Unesco destacó el Diwali como un fenómeno sincrético enraizado en la mitología hindú (conmemorando el regreso del dios Ram a Ayudhya), aunque es festejado también por jainistas, sijs y budistas, funcionando como el mayor cohesionador social del subcontinente.

La fiesta se caracteriza por el encendido de millones de «diyas» (lámparas de arcilla y aceite) que iluminan las casas, templos y espacios públicos, así como por la creación de «rangolis», intrincados diseños geométricos y florales hechos con polvos de colores en el suelo de las entradas para atraer la prosperidad.

Con esta inscripción, la India suma otro «peso pesado» a su catálogo en la Unesco, uniéndose a elementos icónicos previamente reconocidos como el Yoga, el Kumbh Mela y la Durga Puja de Calcuta, concretando su estrategia de proyección de poder blando a través de su patrimonio espiritual. EFE

