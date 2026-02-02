Modi celebra la rebaja arancelaria de Trump aunque evita confirmar veto al petróleo ruso

1 minuto

Nueva Delhi, 2 feb (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, confirmó este lunes la reducción de los aranceles estadounidenses a los productos indios hasta el 18 %, aunque evitó corroborar la parte central del anuncio del presidente Donald Trump, el supuesto compromiso de Nueva Delhi para dejar de comprar petróleo a Rusia de forma inmediata.

«Me alegra que, bajo el principio de reciprocidad, los aranceles sobre los bienes indios se reduzcan al 18 %. Esto impulsará el ‘Made in India’ y fortalecerá nuestra integración en las cadenas de suministro globales», se limitó a señalar Modi en la red social X, celebrando el alivio comercial desde el 25 % que Washington había impuesto como medida de presión.

El jefe del Ejecutivo indio se refirió al entendimiento entre ambos países como una oportunidad para ampliar la cooperación entre dos grandes economías y «las mayores democracias del mundo», sin aportar detalles sobre compromisos concretos en materia comercial ni sobre cambios en la política arancelaria india. EFE

