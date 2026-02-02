Modi celebra la rebaja arancelaria de Trump aunque evita confirmar veto al petróleo ruso

Nueva Delhi, 2 feb (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, confirmó este lunes la reducción de los aranceles estadounidenses a los productos indios hasta el 18 %, aunque evitó corroborar la parte central del anuncio del presidente Donald Trump, el supuesto compromiso de Nueva Delhi para dejar de comprar petróleo a Rusia de forma inmediata.

«Me alegra que, bajo el principio de reciprocidad, los aranceles sobre los bienes indios se reduzcan al 18 %. Esto impulsará el ‘Made in India’ y fortalecerá nuestra integración en las cadenas de suministro globales», se limitó a señalar Modi en la red social X, celebrando el alivio comercial desde el 25 % que Washington había impuesto como medida de presión.

El jefe del Ejecutivo indio se refirió al entendimiento entre ambos países como una oportunidad para ampliar la cooperación entre dos grandes economías y «las mayores democracias del mundo», sin aportar detalles sobre compromisos concretos en materia comercial ni sobre cambios en la política arancelaria india.

El comunicado indio deja en el aire el destino de las sanciones secundarias, ya que hasta ahora, los productos de la India enfrentaban una doble carga, el «arancel recíproco» base del 25 % más una tasa punitiva adicional de otro 25 %, activada por Washington como represalia por la compra de crudo ruso.

Al confirmar solo la nueva tasa del 18 %, no queda claro si esto implica la desaparición automática del arancel de castigo, lo que supondría una reducción drástica de la barrera fiscal total desde el 50 %.

Modi tampoco hizo referencia a las declaraciones de Trump sobre un acuerdo para que la India deje de comprar petróleo ruso ni a un posible aumento de las importaciones de crudo a Estados Unidos o Venezuela.

La India se ha convertido en uno de los mayores compradores de crudo ruso barato desde el inicio de la guerra en Ucrania, de forma que Moscú es uno de sus grandes proveedores pese a las presiones de Occidente.

Sin embargo, el pasado viernes, Modi conversó con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con quien pactó «profundizar la cooperación energética», un paso que encaja con el plan de Trump de redirigir la demanda india hacia el Caribe. EFE

