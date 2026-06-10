Modi confirma que viajará a Francia para reunirse con Macron y asistir a la cumbre del G7

2 minutos

Nueva Delhi, 10 jun (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, viajará el sábado a Francia para reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, y participar en la cumbre del Grupo de los Siete países más desarrollados (G7).

«La presencia del primer ministro en el G7 refleja la posición de la India como voz líder del Sur Global y un socio clave a la hora de abordar los desafíos globales», señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores indio en un comunicado.

La cumbre de los líderes de los siete países más ricos se celebrará en la ciudad de Évian, en el este de Francia, a orillas del lago Lemán, del 15 al 17 de junio.

En estas sesiones, la India asistirá para tratar temas como el crecimiento económico y el despliegue de la inteligencia artificial (IA).

Está previsto que el mandatario aproveche la ocasión para mantener reuniones bilaterales con algunos de los líderes de los países participantes.

Se trata de una presencia habitual, ya que el año pasado Modi también participó en la misma cumbre que se celebró en Alemania y contó con la India como uno de sus países invitados.

El viaje del mandatario indio, previsto del 13 al 18 de junio, arrancará en Niza con el encuentro con Macron y terminará en París con la asistencia de Modi en París al mayor evento europeo de tecnología y startups, VivaTech, para impulsar «nuevas alianzas entre los ecosistemas tecnológicos indio, francés y europeo».

Entre medias realizará una visita de Estado a Eslovaquia del 14 al 16 de junio, marcando la primera visita de un primer ministro indio a ese país desde su independencia en 1993, donde explorará nuevas vías de cooperación con su homólogo eslovaco, Robert Fico. EFE

mtv/lgm/jgb