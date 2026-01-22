Modi conversa con Lula en medio de consultas diplomáticas sobre la Junta de Paz de Trump

2 minutos

Nueva Delhi, 22 ene (EFE).- El primer ministro de India, Narendra Modi, conversó este jueves por teléfono con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un contexto de consultas diplomáticas en torno a la Junta de Paz impulsada por Estados Unidos y el papel del Sur Global en el tablero internacional.

«Me complace hablar con el presidente Lula. Analizamos el sólido impulso de la Alianza Estratégica India-Brasil, que se perfila para alcanzar nuevas cotas el próximo año. Nuestra estrecha cooperación es vital para promover los intereses compartidos del Sur Global. Espero darle la bienvenida pronto a la India», escribió Modi en un mensaje publicado en la red social X.

La conversación se produjo después de que Washington invitara formalmente tanto a Brasil como a la India a sumarse a la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, destinada a respaldar el plan de Washington para poner fin al conflicto en Gaza, de acuerdo con la Casa Blanca.

Aunque ambos Gobiernos han confirmado haber recibido la invitación, ni Nueva Delhi ni Brasília han anunciado hasta ahora una decisión sobre su eventual participación en ese mecanismo, al que algunos países ya han confirmado su adhesión, mientras otros como Francia o Noruega han optado por rechazarla.

La iniciativa ha generado reservas en varios Estados, que evalúan su impacto sobre el papel de la Organización de las Naciones Unidas como principal foro multilateral para la resolución de conflictos.

Durante la llamada, Modi extendió una invitación a Lula para realizar próximamente una visita a la India, según confirmo el primer ministro indio.

Brasil y la India mantienen una relación estratégica estrecha y coordinan posiciones de forma habitual en foros multilaterales, en particular como miembros del grupo BRICS, además de haber intensificado en los últimos años su cooperación política y económica. EFE

