Modi da por cerrado el acuerdo comercial entre la India y la Unión Europea

1 minuto

Nueva Delhi, 27 ene (EFE).- El primer ministro de India, Narendra Modi, anunció este martes que la India y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo histórico tras concluir las negociaciones en el marco de la cumbre India-UE celebrada en la capital india.

«Ayer mismo se alcanzó un acuerdo histórico entre la India y la Unión Europea. En todo el mundo se le está describiendo como la ‘madre de todos los acuerdos'», afirmó Modi durante una intervención pública en vídeo. EFE

