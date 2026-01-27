Modi da por cerrado el acuerdo comercial entre la India y la Unión Europea

Nueva Delhi, 27 ene (EFE).- El primer ministro de India, Narendra Modi, anunció este martes que la India y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo histórico tras concluir las negociaciones en el marco de la cumbre India-UE celebrada en la capital india.

«Ayer mismo se alcanzó un acuerdo histórico entre la India y la Unión Europea. En todo el mundo se le está describiendo como la ‘madre de todos los acuerdos'», afirmó Modi durante una intervención pública en vídeo.

El anuncio se retransmitió minutos antes de la reunión bilateral entre Modi y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la cual se espera el anuncio formal del entendimiento alcanzado entre ambas partes.

En su mensaje, Modi subrayó que el acuerdo representa cerca del 25 % del PIB mundial y aproximadamente un tercio del comercio global, y afirmó que constituye un ejemplo de cooperación entre dos grandes economías que refuerza, más allá del ámbito comercial, el compromiso compartido con la democracia.

El primer ministro señaló además que el acuerdo con la Unión Europea complementará los pactos comerciales de la India con el Reino Unido y otros socios, y contribuirá a fortalecer el comercio global y las cadenas de suministro.

Modi destacó que la India trabaja para elevar la inversión en el sector del petróleo y el gas hasta los 100.000 millones de dólares para finales de esta década y ampliar el área de exploración hasta un billón de kilómetros cuadrados.

«Amigos, hoy la India está trabajando activamente en alianzas globales en todos los sectores (…) La India está emergiendo como un centro global de hidrocarburos», añadió el primer ministro indio, en un escenario de tensiones en los mercados energéticos tras la guerra en Ucrania y el papel de Rusia en el suministro de petróleo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ya había definido el acuerdo como la «madre de todos los acuerdos», llegó a la India el fin de semana junto a la cúpula comunitaria y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y aseguró que la India y la Unión Europea están demostrando a un «mundo fragmentado» que es posible avanzar por una vía de cooperación diferente. EFE

