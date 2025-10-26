Modi defiende el rol de la ASEAN durante su intervención virtual en la cumbre de Malasia

Kuala Lumpur, 26 oct (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, defendió este domingo el rol de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la región del Indopacífico en su intervención virtual en la cumbre de esta organización que se celebra en Kuala Lumpur.

«Somos compañeros de viaje del Sur Global. No sólo somos socios comerciales, sino también culturales. La ASEAN es el pilar central de la política de la India en Oriente. La India siempre ha apoyado plenamente la centralidad de la ASEAN y su visión sobre el Indopacífico», dijo Modi.

El mandatario indio, que finalmente no ha acudido presencialmente a la cita en Malasia, destacó que, «incluso en estos tiempos de incertidumbre, la Asociación Estratégica Integral India-ASEAN ha seguido progresando constantemente».

Modi destacó que Nueva Delhi fortalecerá su colaboración con los países del Sudeste Asiático en materia de educación, turismo, ciencia y tecnología, salud, energía verde y ciberseguridad.

«El siglo XXI es el siglo de la India y de la ASEAN. Confío en que la Visión de la Comunidad ASEAN 2045 y el objetivo de una India desarrollada para 2047 construirán un futuro brillante para toda la humanidad», añadió el primer ministro.

Modi ofreció su bienvenida a Timor Oriental, que se integró hoy en la organización, como nuevo miembro de la ASEAN y ofreció sus condolencias a Tailandia por el fallecimiento de la reina madre Sirikit, que murió el viernes a los 93 años.

Los países del bloque de la ASEAN (Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Filipinas, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam) representan, en su conjunto, el cuarto mayor socio comercial de la India. EFE

