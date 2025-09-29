Modi elogia la fuerza de Meloni y destaca su amistad en el prólogo de su autobiografía

2 minutos

Nueva Delhi, 29 sep (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, escribió el prólogo de la edición india de la autobiografía de Giorgia Meloni, en el que destaca la amistad que le une con la jefa del Gobierno italiano y vincula su liderazgo con la «fuerza femenina» de la tradición hindú.

«Nuestras naciones están unidas en espíritu por el respeto a la tradición y la aceptación de la modernidad. Esta es la base de mi amistad personal con la primera ministra Meloni», escribió Modi en el prólogo de la edición india, según recoge la agencia local ANI.

El libro, con el título ‘Yo soy Giorgia: Mis raíces, mis ideas’ y ya publicado en Italia, llegará a las librerías indias el próximo 7 de octubre y abordará el origen y la formación ideológica de la líder italiana.

En el prólogo, presentado como un gesto de amistad entre ambos líderes, Modi destacó la conexión entre el liderazgo de Meloni y las tradiciones indias. «Hay diversas maneras de comprender y apreciar el ascenso y el liderazgo de Giorgia Meloni», escribió.

Según el mandatario indio, la trayectoria de Giorgia Meloni refleja una fuerza espiritual y social que la tradición hindú identifica con el ‘Nari Shakti’, la energía femenina divina que simboliza el poder de la mujer en la India.

«El libro ofrece a los lectores una mirada sincera y poco común al corazón y la mente de una de las líderes más dinámicas y vibrantes de Europa y del mundo», afirmó, añadiendo que la publicación «será recibida como una historia inspiradora de una líder política destacada y patriota».

Giorgia Meloni, quien asumió el cargo como primera ministra de Italia en 2022, realizó una visita de Estado a la India en marzo de 2023, durante la cual ambos países consolidaron sus lazos en el marco de una Asociación Estratégica.

Desde entonces, los líderes han mantenido una interacción cercana, que ha llamado la atención incluso en las redes sociales, como en 2023, cuando el hashtag #Melodi se viralizó tras la respuesta del primer ministro Modi a un selfi compartido por Meloni durante la cumbre COP28 en Dubái.

El contacto se mantuvo a principios de este mes con una llamada telefónica en la que abordaron, entre otros temas, el acuerdo de libre comercio entre la India y la Unión Europea o la guerra en Ucrania, en una relación bilateral en la que Modi la describe como una «mujer firme en sus raíces».

Además, Meloni también felicitó a su amigo Modi por su 75 cumpleaños, elogiando su liderazgo y su dedicación al desarrollo de la India. EFE

