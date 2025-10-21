Modi felicita a Paz por su elección y llama a profundizar lazos entre la India y Bolivia

Nueva Delhi, 21 oct (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, felicitó este martes a Rodrigo Paz por su elección como presidente de Bolivia y manifestó su interés en profundizar los lazos entre Nueva Delhi y La Paz.

«Le felicito cordialmente, señor Rodrigo Paz Pereira, por su elección como presidente de Bolivia. Los estrechos y amistosos lazos entre la India y Bolivia han cimentado desde hace tiempo nuestra cooperación mutuamente beneficiosa», dijo el mandatario indio en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Modi añadió que espera poder profundizar la alianza entre la India y Bolivia «para el progreso y la prosperidad compartidos en los próximos años»

Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales bolivianas con un 54,6 % de los votos, frente al exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), poniendo fin a más de dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Diversos líderes y organismos internacionales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, felicitaron a Paz y destacaron la normalidad del proceso electoral.

Por su parte, China, potencia rival de la India por la hegemonía en la región indopacífica, también felicitó a Paz por su victoria electoral.

El economista boliviano asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre, en un contexto marcado por el cambio político tras veinte años de hegemonía del MAS y por el interés de las principales potencias asiáticas, especialmente de Pekín, en acceder a industrias claves de Bolivia como la del litio. EFE

