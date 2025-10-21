Modi felicita a Takaichi y espera que se fortalezca la alianza entre la India y Japón

2 minutos

Nueva Delhi, 21 oct (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, felicitó este martes por su elección a la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y abogó por fortalecer la alianza entre Nueva Delhi y Tokio.

«Le felicito cordialmente, Sanae Takaichi, por su elección como primera ministra de Japón. Espero colaborar estrechamente con usted para fortalecer aún más la Alianza Estratégica y Global Especial entre la India y Japón», dijo el mandatario indio en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Modi añadió que la profundización de los vínculos entre Nueva Delhi y Tokio «es vital para la paz, la estabilidad y la prosperidad en el Indopacífico y más allá».

El primer ministro indio visitó Japón en el pasado mes de agosto y acordó con su entonces par, Shigeru Ishiba, fortalecer la cooperación bilateral en materia económica y de seguridad, especialmente mediante el crecimiento de inversiones e intercambios de personal en la próxima década.

Nueva Delhi y Tokio han estrechado sus lazos en los últimos años para contrarrestar la influencia de China en la región indopacífica

Ambos países, dos de las principales potencias asiáticas, coinciden en posiciones geostratégicas y cuentan con numerosos acuerdos en materia económica, comercial y tecnológica.

Además, la India y Japón se han convertido en valedores principales del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral o ‘Quad’, del que también forman parte EE.UU. y Australia.

Está previsto que la próxima reunión de líderes del ‘Quad’ tenga lugar en la India antes de que termine 2025, aunque las tensiones -principalmente comerciales- entre Modi y el presidente estadounidense, Donald Trump, han enfriado las posibilidades de encuentro.

La conservadora Sanae Takaichi se convirtió este martes en la primera mujer en ser elegida primera ministra de Japón tras lograr la victoria en la votación en la cámara baja nipona para elegir el cargo. EFE

