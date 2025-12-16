Modi llega a Etiopía en una primera visita en 15 años para impulsar cooperación bilateral

3 minutos

Adís Abeba, 16 dic (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, inició este martes su visita oficial a Etiopía, la primera de un líder indio en 15 años, donde fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Bole, en la capital Adís Abeba, por su homólogo etíope, Abiy Ahmed, para fortalecer relaciones bilaterales.

“Su presencia subraya los crecientes lazos entre nuestros dos países, y espero con interés los importantes encuentros que profundizarán nuestra cooperación en prioridades compartidas”, expresó Abiy en su cuenta de la red social X.

Durante su estancia, Modi participará el miércoles en una sesión conjunta del Parlamento etíope y mantendrá conversaciones bilaterales con Abiy centradas en la inversión, la ciberseguridad y una cooperación económica más amplia.

Tras su llegada a Adís Abeba, el primer ministro etíope acompañó personalmente a Modi a diversos puntos de la capital, incluido el Museo de Ciencias de Etiopía.

“Este museo exhibe diversas obras científicas y creativas y demuestra cómo pueden utilizarse para el desarrollo de Etiopía”, publicó Modi en amárico en la plataforma X.

En el marco de las reuniones bilaterales, se prevé que Modi aborde el fortalecimiento del foro BRICS, del que Etiopía forma parte, con el objetivo de impulsar la seguridad energética, las rutas comerciales, el papel del Sur Global y las reformas del Consejo de Seguridad de la ONU.

El foro BRICS toma su nombre de sus miembros fundadores -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- y se ha ampliado recientemente con la incorporación de Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Las conversaciones también abarcarán áreas como educación, salud, defensa, agricultura y asuntos regionales e internacionales, en un país donde el sector agrícola sustenta aproximadamente al 80 % de la población.

India planea lanzar varios proyectos en Etiopía en el marco de la Alianza Solar Internacional, que tiene el objetivo de promover una explotación eficaz de la energía solar, con el fin de ampliar el acceso a la energía y apoyar iniciativas de reducción de la pobreza.

Las relaciones entre Etiopía y la India se remontan a más de dos mil años, con vínculos comerciales que datan del Reino Aksumita, cuando comerciantes indios intercambiaban textiles y especias a través del puerto de Adulis, y las relaciones diplomáticas formales se establecieron en 1950.

En la actualidad, se sustentan en una cooperación económica en la que unas 650 empresas indias operan en Etiopía, con inversiones superiores a los 4.000 millones de dólares, mientras que este año el comercio bilateral podría superar los 571,5 millones de dólares registrados en 2024, según datos oficiales.

La gira de Modi comenzó en Jordania y concluirá en Omán, uno de los socios energéticos y de seguridad más estables de la India en el golfo Pérsico, en un contexto de incertidumbre sobre las rutas marítimas y de creciente importancia del océano Índico para la economía india.

En un mensaje previo a su salida, el primer ministro afirmó que las tres naciones son «socios valiosos» con los que la India mantiene vínculos antiguos y una cooperación bilateral en expansión. EFE

ag/aam/lar