Modi ofrece sus condolencias a los familiares de fallecidos en la explosión en Nueva Delhi

2 minutos

Nueva Delhi, 10 nov (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, ofreció este lunes sus condolencias a los familiares de los fallecidos en la explosión que ha tenido lugar hoy en Nueva Delhi, en la que han muerto al menos ocho personas y quince han resultado heridas, y que está siendo investigada por las autoridades indias.

«Mis condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos en la explosión ocurrida esta tarde en Delhi. Deseamos una pronta recuperación a los heridos. Las autoridades están brindando asistencia a los afectados. He revisado la situación con el ministro del Interior, Amit Shah, y otros funcionarios», dijo Modi en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Por el momento, la Policía de la India ha confirmado que el suceso se produjo tras la explosión de un vehículo en el centro de Nueva Delhi, junto al turístico Fuerte Rojo.

La deflagración se extendió después a otros vehículos que se encontraban en la zona.

Por el momento, los médicos del hospital cercano al que fueron trasladados los heridos en la explosión han confirmado al menos ocho muertos y quince personas heridas, aunque se prevé que la cifra de víctimas mortales pueda aumentar.

Según el ministro Shah, las agencias que están investigando la explosión no han descartado ninguna hipótesis y están llevando a cabo registros de las cámaras de seguridad de la zona.

El territorio de Delhi y algunos estados vecinos han puesto en alerta a sus autoridades de seguridad en las zonas más sensibles.

Las autoridades policiales informaron que la explosión se produjo alrededor de las 18:52 horas (13:23 GMT) en una de las zonas más concurridas del centro de la capital.

La ciudad de Nueva Delhi recibe periódicamente falsas amenazas de bomba contra colegios, aviones, hospitales u otras infraestructuras e instituciones que provocan el caos y alteran el funcionamiento de los servicios en la capital.

El 20 de octubre de 2024 tuvo lugar una explosión en las proximidades de una escuela secundaria en la capital india sin causar víctimas mortales ni heridos, pero que provocó daños materiales en la zona. EFE

jgv/ad

(foto)(vídeo)