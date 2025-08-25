Modi promete «soportar la presión» a 48 horas de la amenaza de aranceles de EEUU

Nueva Delhi, 25 ago (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, aseguró este lunes que su país «soportará la presión» de Estados Unidos y protegerá sus intereses nacionales, a solo 48 horas de que venza el plazo para la imposición de aranceles punitivos por la compra de petróleo ruso.

«Desde esta tierra de Gandhi, les prometo una y otra vez a mis pequeños empresarios, agricultores y ganaderos que sus intereses son primordiales», afirmó Modi ante una multitud en Ahmedabad, ciudad natal de mahatma Gandhi y cuna del movimiento de independencia indio.

La crisis se intensificó después de que la Casa Blanca anunciara su intención de imponer aranceles de hasta el 50% sobre productos indios. La medida es una represalia por la decisión de India de importar grandes volúmenes de crudo de Rusia, una acción que, según Washington, socava las sanciones internacionales impuestas a Moscú.

La India, uno de los mayores importadores de energía del mundo, ha defendido sus compras como una necesidad para su seguridad energética y para controlar la inflación. El petróleo ruso, adquirido con importantes descuentos, le ha permitido al gobierno ahorrar miles de millones y mantener estables los precios de los combustibles para sus 1.400 millones de habitantes.

«Mi Gobierno nunca permitirá que sufran ningún daño. No importa cuánta presión llegue, seguiremos aumentando nuestra fuerza para resistir», dijo en el evento el líder nacionalista hindú invocando el espíritu del swadeshi (autosuficiencia) de mahatma Gandhi.

La amenaza arancelaria impactaría a sectores clave de la exportación india, como los textiles, las gemas y la joyería, y los productos del mar.

El primer ministro instó a ciudadanos y empresas a adoptar un «mantra de comprar solo productos ‘Made in India», en un mensaje de que el país se preparará para reducir su dependencia de las importaciones si la disputa comercial escala.

Nueva Delhi ha calificado oficialmente la acción de EE.UU. como «injusta, injustificada e irrazonable». EFE

