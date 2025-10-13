Modi recibe a la canciller de Canadá en la primera visita desde el deshielo diplomático

2 minutos

Nueva Delhi, 13 oct (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, se reunió este lunes en Nueva Delhi con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, en la visita de más alto nivel desde que una grave crisis diplomática congelara sus relaciones en 2023, sellando el camino hacia la normalización.

Modi «dio la bienvenida a la ministra de Asuntos Exteriores Anand y le comunicó que su visita contribuiría a los esfuerzos en curso para dar nuevo impulso a la asociación bilateral entre India y Canadá», informó el despacho del primer ministro en un breve comunicado.

Tras el encuentro con Modi, la canciller se reunió con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, que destacó el «progreso constante» de las relaciones que alcanzaron mínimos en septiembre de 2023.

«Estamos trabajando para restablecer y revitalizar los mecanismos necesarios para avanzar en nuestra asociación», dijo Jaishankar al inicio de la reunión.

Por su parte, la ministra Anand reafirmó el compromiso de «elevar la relación bilateral ahora y en el largo plazo», destacando como área prioritaria la cooperación en la estratégica región del Indopacífico.

Las relaciones entre la India y Canadá se desplomaron en septiembre de 2023, cuando el entonces primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acusó a agentes del Gobierno indio de estar detrás del asesinato del líder separatista sij Hardeep Singh Nijjar en suelo canadiense.

Nijjar era un ciudadano canadiense a quien la India acusaba de terrorismo por su liderazgo en el movimiento separatista sij, que busca establecer un estado independiente en la región del Punjab conocido como «Khalistan».

La acusación de Trudeau provocó una crisis sin precedentes que incluyó la expulsión de diplomáticos y la interrupción de servicios consulares, amenazando una relación comercial bilateral que en 2023 ascendió a unos 9.000 millones de dólares.

El camino hacia la reconciliación se inició después de que el nuevo primer ministro canadiense, Mark Carney, llegara al poder en marzo y se reuniera con Modi en la Cumbre del G7 en junio. En ese encuentro, acordaron nombrar nuevos embajadores, que ya se encuentran en sus puestos.

Se espera que Anand también se reúna con el ministro de Comercio indio y con líderes empresariales en la capital financiera, Bombay, para explorar la cooperación en áreas como la inteligencia artificial y los minerales críticos. EFE

jgv/igr/ah

(vídeo)(foto)