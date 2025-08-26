Modi viaja a Japón a una cita marcada por la presión de EE.UU. y la cumbre con China

2 minutos

Nueva Delhi, 26 ago (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, viajará este martes a Japón para la cumbre anual con su homólogo, Shigeru Ishiba, en un encuentro marcado por las crecientes presiones comerciales de su socio común, Estados Unidos, y la necesidad de coordinar posturas ante la influencia de China en la región.

«Hoy, el primer ministro, Narendra Modi, viajará a Japón, a donde llegará en la noche del 28 de agosto y donde permanecerá los días 29 y 30 para participar en la 15ª Cumbre Anual India-Japón, junto al primer ministro Shigeru Ishiba», dijo este martes en una rueda de prensa el secretario de Asuntos Exteriores de la India, Vikram Misri.

Durante la cumbre de dos días, que se celebrará el 29 y 30 de agosto, se espera que ambos líderes revisen la cooperación en defensa, seguridad, comercio y tecnología, además de participar en un foro con empresarios de ambos países.

Asimismo, el Quad, la alianza de la que forman parte India y Japón, Estados Unidos y Australia, también será uno de los puntos en la cumbre. «Los dos países están comprometidos a trabajar con el resto de miembros para llevar su cooperación más adelante», dijo Misri.

Este encuentro se producirá justo antes de que Modi realice su primera visita a China en siete años para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) el 31 de agosto.

Japón y la India han estrechado sus lazos en años recientes para contrarrestar la influencia de China en el continente asiático.

Modi, que tiene poco más de una década en el poder, ha visitado Japón en ocho ocasiones. Su última visita tuvo lugar en 2023 para la cumbre del G7 en la ciudad de Hiroshima, como Estado invitado.

La cumbre de este año tiene lugar en un momento de complejidad en Asia, especialmente en el plano comercial, marcado por las agresivas políticas comerciales de Estados Unidos, socio prioritario tanto de Tokio como de Nueva Delhi. EFE

jgv/igr/alf