Modi visita Malasia para reforzar la cooperación en materia de defensa y seguridad

Bangkok, 7 feb (EFE).- El presidente de la India, Narendra Modi, inició este sábado una visita oficial de dos jornadas a Malasia con el objetivo de impulsar la cooperación de las dos naciones en materia de defensa y seguridad, entre otros asuntos.

«Nuestro objetivo será profundizar nuestros vínculos en materia de defensa y seguridad, fortalecer nuestra alianza económica y de innovación, y ampliar nuestra colaboración a nuevos ámbitos», apuntó el mandatario indio en un comunicado antes de partir.

Durante su estancia, Modi tiene previsto reunirse con el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, quien hoy ya le recibió a pie de pista al bajar del avión.

Ambos participaron este sábado en un acto con la comunidad india en Malasia, etnia que representa alrededor de un 7 por ciento de los 35 millones del país.

«Su inmensa contribución al progreso de Malasia y su papel como puente entre nuestras dos naciones sientan las bases de nuestra histórica amistad», remarcó Modi, antes de iniciar su tercera visita a Malasia acompañado por el Ministro de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, y otros altos funcionarios.

La reunión bilateral entre ambos jefes de gobierno tendrá lugar el domingo en Putrajaya, al sur de Kuala Lumpur y sede administrativa del país.

Por su parte, el Ministerio malasio de Exteriores apuntó en un comunicado que ambos dirigentes «explorarán una mayor colaboración en asuntos como comercio e inversión, defensa y seguridad, trabajo, turismo, conectividad, agricultura y educación».

«La conversación también incluirá temas regionales e internacionales de interés mutuo», subraya el texto al precisar que tras la cita se firmarán varios memorandos de entendimiento sobre u abanico de temas.

En 2025, el comercio total entre Malasia y la India alcanzó los 18.590 millones de dólares estadounidenses, según cifras de malasia. EFE

