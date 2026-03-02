Modi y Carney se reúnen en Nueva Delhi con la negociación del acuerdo comercial en la mesa

2 minutos

Nueva Delhi, 2 mar (EFE).– El primer ministro de la India, Narendra Modi, y su homólogo canadiense, Mark Carney, se reunieron este lunes en Nueva Delhi para reactivar las negociaciones para un acuerdo comercial bilateral, marcando la recuperación definitiva de la agenda económica conjunta tras años de paralización.

Durante una reunión bilateral, en el marco de la visita oficial de cuatro días del mandatario norteamericano, ambos líderes revisarán el estado de su asociación estratégica, y la intención de destrabar el tratado de libre comercio y fomentar las inversiones mutuas.

En su objetivo por «escribir un nuevo capítulo» en sus relaciones, Modi y Carney situaron como prioridad la cooperación en sectores de alto valor estratégico, indicó la oficia del primer ministro indio.

Destacó especialmente el interés compartido en la cadena de suministro de minerales críticos, fundamentales para la transición tecnológica y la industria de semiconductores, así como la seguridad energética y la expansión del comercio bilateral.

Carney inició su agenda en Bombay, el corazón financiero del país, para reunirse durante dos días con empresarios locales y representantes de los fondos de pensiones canadienses, entidades que han inyectado miles de millones de dólares en infraestructuras, energías renovables en la India, y que exigen garantías de estabilidad política para continuar operando.

El TLC India-Canadá busca lograr que el comercio bilateral, situado en 30.800 millones de dólares en 2024, se duplique hasta alcanzar los 70.000 millones para el año 2030.

A su vez, este encuentro en la India entierra la crisis entre ambas naciones y certifica el cierre definitivo de la ruptura de 2023.

Aquella crisis estalló cuando el entonces primer ministro, Justin Trudeau, paralizó las relaciones comerciales tras acusar a Nueva Delhi de orquestar el asesinato de un líder separatista sij en territorio canadiense, un conflicto que desembocó en una expulsión cruzada de decenas de diplomáticos.

La visita forma parte de una gira internacional en la que Carney viajará también a Australia y Japón del 27 de febrero al 8 de marzo de 2026, con el fin de generar nuevas oportunidades para los trabajadores y las empresas canadienses. EFE

