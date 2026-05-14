Modi y Lavrov abordan Ucrania y Oriente Medio en una reunión en Nueva Delhi

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Nueva Delhi, 14 may (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, se reunió este jueves en Nueva Delhi con el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, para abordar los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, en medio de crecientes tensiones sobre energía y suministro global.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en los márgenes de la cita ministerial de los BRICS, «ambos líderes intercambiaron puntos de vista sobre diversos temas de tensión regional de interés mutuo, con especial atención a la situación en Ucrania y en Asia Occidental», informó en un comunicado el Gobierno de la India.

Modi insistió en la postura de la India «a favor del diálogo y la diplomacia como la mejor vía para avanzar hacia la paz».

Las conversaciones también incluyeron cooperación energética y seguimiento de los acuerdos alcanzados durante la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a la India en diciembre de 2025.

Lavrov mantuvo además el miércoles una reunión con el canciller indio, S. Jaishankar, centrada en comercio, energía y coordinación bilateral.

La visita del jefe de la diplomacia rusa coincide con un momento de presión sobre los mercados energéticos internacionales debido a la guerra en Oriente Medio, que ha impulsado medidas de contención económica en la India ante el aumento de precios del crudo.

Antes de iniciar su agenda oficial en Nueva Delhi, Lavrov acusó a Estados Unidos de intentar bloquear el comercio global de sus competidores y aseguró que el suministro energético ruso hacia India no se verá afectado. EFE

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