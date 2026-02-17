Modi y Macron elevan su alianza al rango de ‘Asociación Estratégica Global Especial’

Nueva Delhi, 17 feb (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente francés, Emmanuel Macron, elevaron este martes su relación bilateral al rango de Asociación Estratégica Global Especial para blindar su soberanía frente a la actual incertidumbre geopolítica.

«Sobre la base de esta confianza y visión compartida, hoy estamos estableciendo nuestra relación como una Asociación Estratégica Global Especial», dijo el líder nacionalista hindú durante una declaración conjunta en la ciudad india de Bombay.

Este nuevo estatus coloca a Francia en el círculo íntimo de Nueva Delhi, aunque técnicamente permanece un peldaño por debajo de la Asociación Estratégica Especial y Privilegiada que la India reserva exclusivamente para Rusia.

La etiqueta de privilegio que ostenta Moscú refleja un intercambio de información nuclear y de misiles que la nación asiática todavía no comparte plenamente con ninguna potencia de la OTAN.

Este nuevo pacto con Francia se enfoca en la soberanía tecnológica del futuro, permitiendo que ambos países diseñen y fabriquen juntos motores de aviación de 5 generación y los 26 cazas Rafale Marine.

«Esta asociación no es solo estratégica, sino que en los tiempos turbulentos que vivimos hoy representa una alianza para la estabilidad global y el progreso global», declaró Modi.

El acuerdo alcanzado este martes en el estado de Maharashtra pretende que la nación deje de ser un cliente para convertirse en un socio industrial capaz de producir armamento de última generación gracias a la transferencia de tecnología.

Las delegaciones de la India y Francia impulsan este martes la negociación de un acuerdo de defensa valorado en 42.000 millones de dólares, que incluye la compra de los cazas Rafale Marine y el megaproyecto para fabricar otros 114 aviones de combate adicionales en suelo indio. EFE

