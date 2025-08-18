Modi y Putin abordan la cumbre con Trump en plena crisis de aranceles entre la India-EEUU
Nueva Delhi, 18 ago (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi,mantuvo este lunes una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, para discutir la reciente cumbre entre el líder ruso y el presidente estadounidense, Donald Trump, un gesto que se produce en plena guerra comercial con Washington por la relación de Nueva Delhi con Moscú.
«Agradezco a mi amigo, el presidente Putin, su llamada telefónica y sus comentarios sobre su reciente reunión con el presidente Trump en Alaska», dijo Modi en un mensaje publicado en X. EFE
