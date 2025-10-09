Modi y Starmer se reúnen en Bombay para concretar el acuerdo comercial India-Reino Unido

2 minutos

Nueva Delhi, 9 oct (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, y su homólogo británico, Keir Starmer, se reunieron este jueves en Bombay durante la visita del mandatario del Reino Unido a este país asiático, centrada en concretar las oportunidades del acuerdo comercial entre Nueva Delhi y Londres.

Modi recibió a Starmer en Raj Bhavan, la residencia oficial del jefe de Gobierno del estado de Maharashtra, donde se encuentra la ciudad de Bombay.

Según se vio en imágenes compartidas por la Oficina del primer ministro indio, ambos mandatarios pasearon por las instalaciones y posaron para los fotógrafos antes de iniciar su reunión.

Antes de su encuentro con Modi, Starmer mantuvo un encuentro con el ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal.

«Se discutieron vías para profundizar aún más la asociación comercial y económica entre la India y el Reino Unido para la prosperidad mutua», dijo el ministro indio en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Anteriormente, en un comunicado publicado por la Oficina del primer ministro británico, el Reino Unido informó que se crearán casi 7.000 nuevos empleos en este país europeo como resultado del viaje de Starmer a la India, el primero de su mandato.

«64 inversores indios han confirmado su confianza en el Reino Unido como destino empresarial al invertir colectivamente 1.300 millones de libras (unos 1.744 millones de dólares) en algunas de las empresas más prósperas de Gran Bretaña, lo que demuestra el impacto que el acuerdo comercial entre el Reino Unido y la India ya está teniendo en la confianza de los inversores» añadió el comunicado de la oficina de Starmer.

El Reino Unido citó las empresas TVS Motor, Cyient, Atul-Date Palm Developments, Mastek, NeoCeltic Global Ltd. y Alcor Logistics entre las que han anunciado inversiones en territorio británico.

La India, una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, tiene proyecciones de convertirse en la tercera potencia económica global antes de 2030. El acuerdo India-Reino Unido, rubricado por Londres y Nueva Delhi en julio, abre un mercado de más de 1.400 millones de personas a los bienes y a los servicios británicos (financieros, profesionales y tecnológicos), un sector clave para la economía del Reino Unido.

Londres ha definido el acuerdo comercial con la India como uno de los mayores del Reino Unido post-Brexit. EFE

jgv/alf

(vídeo)(foto)