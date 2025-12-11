Modi y Trump conversan en medio de negociaciones en India por acuerdo comercial bilateral

Nueva Delhi, 11 dic (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, mantuvo este jueves una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras el representante comercial adjunto de Estados Unidos se encuentra en Nueva Delhi para avanzar en el cierre del acuerdo comercial entre ambos países.

“Tuve una conversación muy cálida y amena con el presidente Trump. Revisamos los avances en nuestras relaciones bilaterales y discutimos desarrollos regionales e internacionales”, afirmó Modi en su cuenta de X.

“India y EE. UU. seguirán trabajando juntos por la paz, la estabilidad y la prosperidad global”, añadió.

La conversación se produce el mismo día en que el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Rick Switzer, se encuentra en la India para, tal como afirmó esta misma semana, “seguir trabajando en el cierre de un acuerdo comercial entre ambos países” que podría reducir los aranceles punitivos impuestos por Washington a las exportaciones indias por la compra de petróleo ruso.

La India y Estados Unidos negocian desde hace tiempo un acuerdo comercial que permitiría reducir los aranceles estadounidenses impuestos en agosto a las exportaciones indias, que pasarían del 50 % actual a un rango de entre el 15 % y el 16 %.

Según un informe publicado el pasado octubre por el diario económico indio Mint, el acuerdo implicaría concesiones por ambas partes, con una reducción gradual de las importaciones indias de petróleo ruso y una mayor entrada de maíz y harina de soja no modificados genéticamente procedentes de Estados Unidos, que busca nuevos mercados tras la caída de sus exportaciones a China.

A cambio, se espera que Washington ofrezca concesiones en el comercio energético.

El posible pacto buscaría resolver la tensión generada por los gravámenes impuestos por Washington, que aplica actualmente un arancel combinado del 50 % a ciertos productos indios, incluyendo un 25 % de penalización impuesto en agosto por la compra india de petróleo ruso.

Estados Unidos es el mayor mercado para las exportaciones de mercancías de la India, con un valor de 86.510 millones de dólares en el último año fiscal y una balanza comercial favorable a Nueva Delhi. EFE

mtv/mr