Mogherini, de rostro de la diplomacia de la UE a protagonizar un escándalo de corrupción

Bruselas, 3 dic (EFE).- La política italiana Federica Mogherini personificó el músculo diplomático de la Unión Europea durante la Comisión Juncker (2014-2019) para después pasar a la tranquilidad como rectora del Colegio de Europa en Brujas, aunque ahora vuelve al centro de la atención tras ser imputada por un presunto fraude vinculado a programas de formación en la institución que dirige.

La socialista ha sido imputada por la fiscalía europea después de que este martes fuese detenida -y luego liberada- junto a otros dos implicados por la Policía belga, que registró varios edificios del Colegio de Europa y su domicilio, tras hallar indicios de que pudo ser informada de antemano sobre los criterios de selección de una licitación para ser la sede de la Escuela Diplomática de la Unión Europea, en el curso académico 2021-2022.

Mogherini (Roma, 1973), formada en Ciencias Políticas en la Universidad Sapienza, es uno de los perfiles más conocidos del progresismo italiano. Su trayectoria en la política de Italia comenzó en las filas de las juventudes socialistas, para luego escalar dentro del Partido Democrático (del grupo S&D en la UE) hasta ser diputada en la cámara baja del Parlamento italiano en 2008.

Tras seis años como parlamentaria, Mogherini pasó a ser ministra de Asuntos Exteriores de Italia en 2014, tercera mujer que ocupó ese cargo en el país, bajo el Gobierno del primer ministro Matteo Renzi, que en la segunda mitad de ese mismo año ejerció la presidencia de turno del Consejo Europeo.

La recién nombrada responsable de Exteriores pasó únicamente ocho meses en ese cargo, antes de dar su rápido salto a Bruselas, para asumir uno de los cargos más poderosos de la UE como alta representante para Asuntos Exteriores, que ejerció simultáneamente con la vicepresidencia de la Comisión Europea. Su partido la presentó en Europa como «mujer, joven, italiana y competente».

Mogherini, primera italiana en ser jefa de la diplomacia europea, se convirtió así en la figura elegida para dirigir la acción de la UE en la escena internacional europea de la Comisión Juncker, que coincidió con la primera presidencia de Donald Trump en Estados Unidos o las negociaciones pre-Brexit.

Defensora del multilateralismo, la política italiana puso el foco en la defensa y seguridad europeas, mostrando firmeza, por ejemplo, al defender el acuerdo nuclear con Irán después de que Estados Unidos, con Trump, decidiera retirarse de él en 2018.

En su legado está el impulso de la Estrategia Global de la UE publicada en 2016, la creación del Fondo Europeo de Defensa o la movilización de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) de la UE, para actuar conjuntamente en las capacidades militares de la UE.

La diplomática comunitaria también estuvo sujeta a críticas. Por ejemplo, los países del este de Europa, más próximos a Rusia, como Polonia, la consideraron un perfil demasiado tibio con Moscú, en plena tensión por la anexión rusa de Crimea en 2014.

Mogherini fue asimismo duramente cuestionada en el ámbito interno, ya que el ex primer ministro italiano Renzi, que batalló por ella en la escena europea, aseguró años después en un libro que la socialista había «decepcionado sus expectativas» y subrayó que el impacto de su política exterior había sido «prácticamente nulo».

Tras las elecciones europeas de 2019, que dieron paso al primer Ejecutivo de Von der Leyen (2019-2024), la italiana fue relevada en el cargo diplomático por el español Josep Borrell, y pasó a ser nombrada en 2020 como rectora del Colegio de Europa, el instituto de posgrado de Brujas y Natolin fundado en 1949 que forma a la futura élite de la diplomacia europea; una designación polémica, criticada por su falta de formación académica.

Un año después de tomar el cargo, en 2021, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) lanzó el programa ‘Academia Diplomática de la UE’, para la formación de nueve meses de diplomáticos, financiado con fondos de la Unión Europea. El SEAE adjudicó el proyecto al Colegio de Europa, que desde el curso 2021-2022 se convirtió en su sede.

Ahora, la EPPO, una fiscalía independiente que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE, ve «fuertes sospechas» de fraude y corrupción en aquella contratación pública, al percibir indicios de que el Colegio de Europa, del que es rectora Mogherini, fue informado de antemano sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación y tenía motivos suficientes para creer que se les adjudicaría antes de que el SEAE publicase el anuncio de licitación.

Además de Mogherini, fueron detenidos el diplomático italiano Stefano Sannino, exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), durante esta etapa, y un directivo del Colegio de Europa, que no ha sido identificado. EFE

