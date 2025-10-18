Mohamed Ouahbi: «Nadie es invencible»:

Raúl Gomez

Santiago de Chile, 18 oct (EFE).- El seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi, se mostró este sábado confiado en las posibilidades de su equipo de ganar la final del Mundial Sub-20 de este domingo ante Argentina, la gran favorita.

“Nadie es invencible, Argentina es un equipo muy bueno, excelente, pero nosotros vamos a dar todo lo que tenemos utilizando nuestras herramientas, que son muchas”, declaró en la rueda de prensa previa al encuentro.

Tanto el técnico magrebí como el capitán del equipo, Houssam Essadak, estuvieron de acuerdo en que la oportunidad es única e histórica para Marruecos, que puede conseguir su primer título mundialista.

“El regocijo es enorme -celebró Ouahbi-, es un auténtico honor para nosotros, pero nos centramos en el partido y no en el trofeo. Estamos orgullosos pero muy concentrados”.

“Lo que hemos logrado es histórico y es la voluntad y la dedicación lo que nos ha traído hasta aquí, además del apoyo de la afición de Marruecos, por lo que esperemos brindarles mañana una alegría”, comentó Essadak.

El capitán magrebí también se refirió en buenos términos a su rival y dejó claro que tendrán que dar el máximo en la final para superar a una Argentina que es seis veces campeona del mundo sub-20.

“Sabemos que nos enfrentamos a un equipo difícil, por lo que tenemos que estar muy concentrados. Estas competencias pueden ser muy estresantes, pero hemos entrenado y nos hemos preparado para el estrés”, puntualizó.

El entrenador de los ‘Leones del Atlas’ quiso destacar asimismo las capacidades de su equipo, que ha sido una de las selecciones que mejor fútbol mostró a lo largo del torneo, adaptándose en todo momento a los contextos del juego en cada partido.

“El tema de la posesión es un tema que para mi no importa, mi equipo está preparado a tener la posesión y a no tenerla”, puntualizó, y asimiló el juego de su equipo al que en muchos momentos mostró Argentina.

“Somos lo que somos dependiendo del contexto del partido y de lo que quiera hacer Argentina y creo que para ellos es igual, cada partido en el que han tenido menos posesión han sido igualmente fuertes”, comentó.

En este aspecto, Ouahbi se mostró claro y sentenció el tema alegando que “lo importante no es tener o no tener la pelota, sino meterla en el arco”.

La selección de Marruecos ha sorprendido a todos en este Mundial Sub-20, pero el periplo triunfante de los ‘Leones del Atlas’ no es fruto del azar, sino que viene de una preparación y maduración previas.

“Nuestro equipo ha afianzado su cohesión, su generosidad y la confianza y es algo que se demuestra en la tranquilidad que transmitimos”, alegó Ouahbi, que marcó el punto de inflexión para el crecimiento de Marruecos en la pasada Copa de África Sub-20, en la que fueron subcampeones.

“Creo que el elemento clave es la humildad de los jugadores cuando cometen errores. En la Copa de África nos dimos cuenta que podemos ser fuertes y aprender de las derrotas”, aseguró.

Esta selección juvenil de Marruecos ya ha pasado a la historia del fútbol magrebí al alcanzar la primera final mundialista en cualquier categoría y Ouahbi, confiado pero prudente, remarcó que sus posibilidades en el encuentro son reales.

“Podemos ganarle a cualquiera y cada jugador dará lo mejor de sí mismo. Lo más importante en este tipo de encuentros es la táctica, pero los jugadores tendrán que tomar las decisiones correctas. Es al estar aquí, ante todos estos periodistas, cuando se dan cuenta qué tan importante es esta final”, concluyó.

Marruecos y Argentina disputarán la final de la Copa del Mundo de Chile 2025 este domingo a las 20.00 hora local (23.00 GMT) en el Estadio Nacional de Santiago en un encuentro para el que no quedan entradas disponibles desde hace días. EFE

