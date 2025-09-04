Mohamed VI concede medidas de gracia a 681 condenados con motivo del nacimiento de Mahoma
Rabat, 4 sep (EFE).- El rey Mohamed VI de Marruecos concedió este jueves un indulto total o parcial a 681 condenados, incluyendo algunos con libertad provisional, con motivo de la celebración del nacimiento del profeta Mahoma.
Entre los indultados, 476 se beneficiaron de una rebaja de pena y otros doce se les concedió gracia sobre la pena que les quedaba, según informó este jueves el Ministerio de Justicia en un comunicado recogido por la agencia de prensa MAP.
Según la misma fuente, entre los beneficiarios también hay 193 en libertad provisional.
En cada fiesta religiosa o nacional es costumbre que el rey conceda estas medidas de gracia -una de sus atribuciones exclusivas- a personas condenadas por diferentes tribunales del país
El monarca celebró también este jueves una velada religiosa con motivo del ‘Mawlid al Nabaoui’ que conmemora el nacimiento de Mahoma, una de las festividades más importantes del calendario musulmán. EFE
