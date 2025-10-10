Mohamed VI defiende justicia social como prioridad estratégica, sin aludir a las protestas

Rabat, 10 oct (EFE).- El rey Mohamed VI de Marruecos defendió este viernes que las políticas públicas en el país sirvan al objetivo de alcanzar la «justicia social», que consideró una «orientación estratégica» y no una «prioridad temporal», pero sin hacer referencia a las protestas sociales juveniles que sacuden el país.

Durante un discurso ante el Parlamento con motivo de la apertura del último año legislativo, Mohamed VI recordó sus instrucciones al Gobierno sobre este tema y llamó a centrar los esfuerzos en el desarrollo de las zonas más vulnerables, como los oasis y las montañas.

También instó a establecer un mecanismo para la inversión en las costas marroquíes y su protección, y defendió la necesidad de acercar los servicios públicos a los ciudadanos en las zonas rurales. EFE

