Mojtaba Jameneí, una elección desafiante de una figura envuelta en misterio

3 minutos

Jaime León

Teherán, 9 mar (EFE).- Desafío y misterio. Eso es lo que supone la elección de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán en medio de una guerra existencial con Estados Unidos e Israel, según analistas.

Jameneí fue elegido líder supremo esta madrugada tras la muerte de su padre Alí Jameneí en ataques israelíes y estadounidenses tras gobernar el país con puño de hierro durante 36 años.

Además de su padre, murieron su madre, su mujer y un hijo en los ataques que comenzaron el sábado 28 de febrero y que continúan hasta ahora.

El religioso de 56 años es una figura de la que se sabe muy poco, la mayoría de los iraníes nunca han escuchado su voz y se le ve en público dos veces al año, en el aniversario de la Revolución y el Día de Quds (Jerusalén).

Lo que sí se sabe es que no gusta al presidente estadounidense, Donald Trump, quien le calificó hace días de “peso ligero” y afirmaba ayer que un nuevo líder supremo no aprobado por él «no durará mucho» en el cargo.

A pesar de ese desconocimiento, analistas apuntan algunas pistas ante el tercer cambio de líder en los 47 años de vida de la República Islámica tras Alí Jameneí y Ruholá Jomeiní.

“Mojtaba es la persona que más se parece al padre, aunque no es el padre”, dice a EFE el iranólogo Raffaele Mauriello.

El experto incide en que es una poca figura poco conocida “por los iraníes y hasta largos sectores del Estado iraní”.

Al mismo tiempo considera que su elección supone “sobretodo el asentamiento de una postura estratégica a nivel militar” y busca “restablecer una capacidad de disuasión creíble y temible”.

Para este analista, que ha vivido 20 años en Irán, su elección “representa la continuidad en un momento de discontinuidades”.

Clara señal

El vicepresidente del estadounidense Instituto Quincy, Trita Parsi, afirmó en X que con el ascenso al poder del clérigo “se está enviando una clara señal de que Irán no se rendirá y que no está dispuesto a llegar a un acuerdo con Estados Unidos».

“Han elegido a un líder supremo cuyo padre, mujer e hijo fueron asesinados por Estados Unidos e Israel”, recordó.

Ali Alfoneh, analista del Instituto de los Estados Árabes del Golfo en Washington, va más allá.

“Un corte de mangas del régimen a Israel”, así calificó en X el nombramiento.

Pero a la vez advierte que al igual que a su padre cuando fue nombrado líder en 1989 “le llevará años consolidar su poder”.

Y remarca que “disfruta del apoyo de la Guardia Revolucionaria”, el cuerpo militar más poderoso de Irán que tiene la misión de proteger a la Revolución Islámica y controla el programa de misiles balístico iraní.

El cuerpo militar de élite expresó su lealtad y obediencia a Mojtaba Jameneí y lo saludó lanzando una nueva oleada en su nombre contra los “terroristas estadounidenses” en la región e Israel. EFE

ash-jlr/jlp