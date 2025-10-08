Moldavia considera a Rusia seria amenaza y aumentará sus Fuerzas Armadas en un 30 %

Moscú, 8 oct (EFE).- Moldavia considera a Rusia como grave amenaza para su seguridad a causa de la guerra de Ucrania y aumentará en un 30 % sus Fuerzas Armadas tras aprobar este miércoles la nueva estrategia militar hasta 2035 en una reunión del gobierno.

Las autoridades moldavas consideran la expansión del control ruso sobre territorios ucranianos como una «amenaza directa y seria para la seguridad y soberanía» de la república y temen que su presencia llegue a sus propias fronteras, según el documento reproducido en medios moldavos.

También se perciben como amenaza a las tropas rusas desplegadas en la región separatista de Transnistria.

«El presupuesto del Ministerio de Defensa debe cubrir el coste del aumento gradual del personal militar hasta los 8.500 militares y 2.000 civiles para 2030», afirma el documento.

Actualmente el número de militares es de 6.500 efectivos.

Esto conllevará a un aumento del gasto militar de Defensa en un 1 % del PIB, aunque los detalles del gasto son confidenciales y también incluye la modernización de las capacidades militares y el mantenimiento.

Las autoridades moldavas confían en «implementar proyectos de ayuda exterior mediante el método de cofinanciación».

La estrategia también tiene en cuenta la transición hacia los estándares militares de la OTAN y la Unión Europea, donde aspiran integrarse.

«La estrategia apoyará los esfuerzos nacionales para unirse a la Unión Europea mediante la integración de las capacidades de las Fuerzas Armadas en la arquitectura europea de seguridad y defensa», reza la nota.

El Ejército moldavo goza en estos momentos de una baja financiación y su equipo militar de la era soviética está, por lo general, anticuado.

Hace dos años la república intensificó la cooperación militar con la OTAN, por lo que comenzaron a aumentar la inversión en Defensa, aunque estas medidas no fueron bien recibidas por los líderes políticos prorrusos del país.EFE

