Moldavia detiene a activistas prorrusos que querían boicotear visita de Macron y Merz

2 minutos

Moscú, 27 ago (EFE).- La policía moldava ha detenido a una veintena de activistas prorrusos que querían boicotear la visita hoy a Chisinau de los líderes de Francia, Alemania y Polonia, con ocasión del 34 aniversario de la independencia de la antigua república soviética.

Los detenidos se proponían bloquear el paso del convoy con los coches oficiales por la capital, donde los tres dirigentes tienen previsto dirigirse a la multitud en la plaza de la Gran Asamblea Nacional, según informó la policía a medios locales.

Entre los 22 detenidos figuran miembros del poscrito bloque prorruso Pobeda (Victoria), cuyo líder es el oligarca Ilon Shor, exiliado en Moscú y perseguido por la Justicia moldava.

La policía, que llamó el martes a los moldavos a que no caigan en las provocaciones de Rusia, continúa hoy el operativo para prevenir acciones ilegales contra la visita de los mandatarios extranjeros, que serán recibidos por la presidenta, Maia Sandu.

El presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, manifestarán hoy en Chisinau «su pleno apoyo a la seguridad, a la soberanía y a la ruta europea de Moldavia», según informó el Elíseo.

Al respecto, Sandu subrayó que «esta visita es una confirmación de que Moldavia es importante, respetada y que no está sola».

«Yo le digo a los representantes europeos que Moldavia comparte los valores democráticos y quiere pertenecer al mundo libre, ser parte de la familia europea, ser un país solidario», dijo.

La oposición prorrusa liderada por el socialista Ígor Dodon criticó la visita, al considerar que no es un apoyo al país, sino al partido gobernante Acción y Solidaridad.

Las autoridades moldavas, que acusan al Kremlin de injerencia política y amenaza a la seguridad nacional, afrontan a finales de septiembre unas cruciales elecciones legislativas en la que los prorrusos se han aliado para desbancar al Gobierno europeísta.

Chisinau acogió el pasado 4 de julio de la primera cumbre Unión Europea (UE)-Moldavia en la que Bruselas impulsó las negociaciones de ingreso de la pequeña república que tiene estrechos lazos étnicos y culturales con la vecina Rumanía.

«Moldavia está preparada (…) Cuando Moldavia ingrese, en la UE estaremos más seguros», proclamó entonces Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.EFE

