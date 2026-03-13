Moldavia recortará el gasto público ante la crisis energética por la guerra en Irán

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Moscú, 13 mar (EFE).- Moldavia, pequeño país europeo incrustado entre Ucrania y Rumanía, recortará su gasto público debido a la crisis energética causada por la guerra en Oriente Medio, informaron este viernes las autoridades locales.

Según informó en redes sociales el primer ministro del país, Alexandru Munteanu, la medida se debe «la tensa situación económica internacional y la creciente presión sobre los precios de la energía y los combustibles».

El primer ministro anunció que había impartido instrucciones a todos los organismos e instituciones públicas para que ejercieran un «estricto control» sobre los gastos y revisaran los planes de adquisiciones previstas para este año.

«Los recursos públicos deben concentrarse donde realmente se necesitan: en infraestructura, en el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y en el mantenimiento de la estabilidad económica», aseveró.

Agregó que «las compras no esenciales se reducirán al menos un 10%, y los gastos en transporte oficial y el número de vehículos se recortarán en al menos un 20%».

Desde principios de marzo, los precios de la gasolina en Moldavia han aumentado un 8% y los del diésel, un 19%.EFE

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