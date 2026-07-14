Moldavia se suma a Ucrania y progresan juntas en su adhesión a la UE

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Bruselas, 14 jul (EFE).- Moldavia se sumó este martes a Ucrania al abrir un nuevo bloque temático de sus negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE), dedicado a relaciones exteriores y política de seguridad y defensa, como había hecho Kiev horas antes en una conferencia paralela en Bruselas.

Los dos países avanzan codo con codo desde el origen del proceso: obtuvieron el estatus de candidato juntos, en junio de 2022 (meses después del comienzo de la agresión rusa a Ucrania), y abrieron formalmente la negociación también juntos, en junio de 2024.

«Moldavia ha demostrado repetidamente su alineamiento estratégico con nuestra unión y sus valores. Moldavia ha hecho su trabajo, el gobierno ha hecho un progreso notable en su proceso de adhesión. Están alineando su legislación nacional con la legislación europea en todos los capítulos de la negociación», apuntó el ministro irlandés de Asuntos Europeos, Thomas Byrne, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.

El bloque recién abierto agrupa los capítulos 30 -que cubre la política comercial común, los acuerdos con terceros países y la ayuda humanitaria y al desarrollo- y 31 -sobre la coordinación en política exterior, seguridad y defensa-.

Para la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, Moldavia ya está haciendo una «fuerte contribución» a la UE en este área como parte de la «arquitectura de seguridad» del continente.

«Moldavia se ha convertido en uno de los países más experimentados de Europa en contrarrestar amenazas híbridas contra sociedades democráticas. En los últimos años, Rusia ha intentado una y otra vez socavar la decisión proeuropea de Moldavia y ha fracasado siempre», aseguró Kos.

El primer ministro interino de Moldavia, Eugen Osmochescu, recalcó por su parte que la experiencia que su país ha adquirido ante los ataques híbridos, los intentos de socavar la democracia y las violaciones del espacio aéreo y a la cohesión energética son un activo «también para la seguridad de Europa».

Con este paso, Ucrania y Moldavia han abierto ya dos de los seis bloques temáticos que estructuran la negociación -oficialmente, «clústeres»-. Les quedan cuatro por delante antes de completar los 35 capítulos que exige su calendario de adhesión.

Su apertura depende del avance de cada país en las materias que abarca cada bloque, sin un orden fijo.

El desbloqueo llega un mes después de que ambos países abrieran el primer bloque en junio, después de que el nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, levantara el veto que Budapest mantenía sobre el proceso.

Además de Ucrania y Moldavia, la UE cerró este martes dos capítulos de negociación con Montenegro y espera cerrar otros tres con Albania, en lo que Bruselas califica como «supermartes» para la ampliación de la UE. EFE

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